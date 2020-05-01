У Києві поліція виявила ресторан, який працював попри карантин

Тепер власники можуть отримати штраф від 34 до 170 тисяч гривень
Київські поліцейські виявили ресторан у Голосіївському районі столиці, який працював, попри карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Як повідомляється, ресторан працював і обслуговував клієнтів. На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на адміністратора закладу складено протокол.
Санкція статті передбачає штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, попри карантин.
Наступного дня правоохоронці приїхали в ресторан для перевірки інформації про роботу закладу. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача. Разом з тим, там перебували кілька співробітників ресторану. Сам Тищенко сказав, що ресторан працював в режимі зустрічей.
Також РБК-Україна писало, що поліція Харкова відкрила кримінальну справу через відкрите кафе на вулиці Культури. Силовики знайшли в інтернеті відео, на якому видно, що в закладі є відвідувачі.