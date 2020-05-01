В Киеве полиция обнаружила ресторан, работавший несмотря на карантин

Теперь владельцы могут получить штраф от 34 до 170 тысяч гривен
Киевские полицейские обнаружили ресторан в Голосеевском районе столицы, который работал, несмотря на карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как сообщается, ресторан работал и обслуживал клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четверых посетителей за двумя столиками. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на администратора заведения составлен протокол.
Санкция статьи предусматривает штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.
На следующий день правоохранители приехали в ресторан для проверки информации о работе заведения. Однако, на момент проверки, в ресторане не было ни одного посетителя. Вместе с тем, там находились несколько сотрудников ресторана. Сам Тищенко сказал, что ресторан работал в режиме встреч.
Также РБК-Украина писало, что полиция Харькова открыла уголовное дело из-за открытого кафе на улице Культуры. Силовики нашли в интернете видео, на котором видно, что в заведении есть посетители.