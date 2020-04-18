У Києві поліція та НГУ приступили до чергування біля храмів

Фото: поліція біля храму в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)

Поліція слідкує за дотриманням карантину

Ввечері 18 квітня правоохоронці почали чергування біля храмів Києва для контролю за дотриманням карантинних обмежень, введених через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

За даними МВС, під святкування Великодня за дотриманням карантинних норм та правопорядку біля столичних храмів спостерігатимуть співробітники Національної поліції, військовослужбовці Національної гвардії та представники Муніципальної охорони.

"Всі пройшли необхідні інструктажі та готові до будь-яких викликів. Вчергове закликаємо громадян лишатися вдома", - додали в МВС.

Нагадаємо, раніше керівник Національної поліції Ігор Клименко заявляв, що правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення карантину під час Великодня.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі поліція відкрила справу через скупчення людей всередині Свято-Троїцького Кафедрального собору. Провадження було відкрито за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Крім того, радник голови МВС Юрія Тандіта заявляла, що у разі великого скупчення людей під час Великодня поліція буде залучати спецпризначенців. До забезпечення дотримання карантину та правопорядку залучено майже 30 тисяч правоохоронців.