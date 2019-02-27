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У Києві поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом підкупу виборців

Новини » Вибори 2019    27.02.2019 - 19:47
У Києві поліцейські відкрили кримінальну справу за фактом підкупу виборців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин інциденту

Поліцейські Києва почали кримінальну справу за фактом підкупу виборців під час виборів-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, в поліцію Києва надійшло депутатське звернення, що на території Святошинського району здійснюють підкуп виборців. Громадянам пропонували заповнити анкету і підписати зобов'язання в підтримку одного з кандидатів на виборах президента. При виконанні таких дій людям пропонували винагороду у розмірі 1000 гривень.

В даний час правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин інциденту.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 ("Підкуп виборця, учасника референдуму") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадаємо, в Україні напередодні президентських виборів 2019 запустили інформаційно-аналітичну систему "Вибори-2019" для фіксації порушень.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція відкрила кілька справ щодо підкупу виборців в інтересах Петра Порошенка.

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