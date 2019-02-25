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МВС запустило онлайн моніторинг порушень на виборах

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 12:43
МВС запустило онлайн моніторинг порушень на виборах
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

В Україні запустили аналітичну систему "Вибори-2019"

В Україні напередодні президентських виборів 2019 запустили інформаційно-аналітичну систему "Вибори-2019" для фіксації порушень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

За допомогою нової системи онлайн моніторингу кожен охочий може дізнатися кількість порушень виборчого законодавства, складених адміністративних протоколів та відкритих кримінальних проваджень. Доступ до інформаційно-аналітичного порталу "Вибори 2019" здійснюється цілодобово за посиланням.

На порталі розміщена коротка фабула, після переходу відкривається меню карти. Порушення поділяються залежно від характеру на адміністративні, кримінальні і некваліфіковані. Надалі, статус останніх буде змінюватися. Користувач також може відсортувати порушення по даті, або ж подивитися загальну кількість.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, на сьогодні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція відкрила кілька справ щодо підкупу виборців в інтересах Петра Порошенка.

 

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