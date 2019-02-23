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Аваков заявив про передвиборчу "сітку" підкупу виборців Порошенко

Новини » Вибори 2019    23.02.2019 - 10:29
Аваков заявив про передвиборчу "сітку" підкупу виборців Порошенко
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

За словами Авакова, ці "сітки" багатошарові

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у поліції є кілька справ щодо "сіток" підкупу виборців президента України і кандидата в президенти на вибори 2019 Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За словами Авакова, ці "сітки" багатошарові.

"Перша, низова сітка - назвемо її "сітка вульгаріс". Особисті картки, інструкції, як проводити соціологічні опитування, угоди про винагороду. Здавалося б, що тут такого?", - сказав Аваков.

"Справа в тому, що закон трактує: будь-яка плата за агітацію - це підкуп виборця. Праця агітаторів не можна оплачувати. Навіть якщо це не завуальована агітація. Так, агітатор може сказати, що ніяких грошей не отримував. Деякі стверджують, що їхня робота - чисте волонтерство, але є і ті, хто на камеру зізнаються в отриманні 500 гривень", - додав він.

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що в ряді областей пройшли десятки обшуків по справі про втручання Росії у вибори. Також уточнювалося, що силовики викрили піраміду з підкупу виборців.

Пізніше РБК-Україна повідомляло, що в організації цієї піраміди підозрюється нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль. Відзначимо, в січні він став заступником голови партії "Батьківщина". Передбачалося, що він буде курирувати широке коло організаційних питань.

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