В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тис. осіб

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Рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5% і 8,5%

В Україні з 26 листопада по 2 грудня 2018 року на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тис. українців.

"Показники захворюваності наближаються до епідеміологічного порогу. Саме час вакцинуватися, щоб отримати захист від грипу. Це вже зробили понад 117 тисяч українців", - йдеться в повідомленні.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 508,5 на 100 тис. населення. Це лише на 2,0% менше епідемічного порогу по Україні, повідомляє МОЗ.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 осіб, з них 68,2% діти до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 12,5% і 8,5% відповідно.

Нагадаємо, Києві за 48-й тиждень епідсезону зареєстровано 14,2 тис. хворих на грип та ГРВІ і спостерігається зростання порівняно з попереднім тижнем на 4,1%.