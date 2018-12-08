У Сєвєродонецьку школи закрили на карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення прийнято значним зростанням захворювань на грип та ГРВІ

В Луганській області міська рада Сєвєродонецька, 7 грудня 2018, ухвалила рішення про скасування учбового процесу у школах з 10 по 16 грудня 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

В міськраді повідомили, що рішення було прийняте через значне зростання захворювань на грип та ГРВІ для недопущення епідемічних ускладнень серед працівників та учнів освітніх закладів.

"Міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення призупинити навчальний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах відділу освіти Сєверодонецької міської ради з 10.12.2018 р. по 16.12.2018 р. включно", - повідомили в міській раді.

Раніше повідомлялось, що у Сєвєродонецьку в ДТП з патрульними постраждали 6 людей. Поліцейський автомобіль потрапив у ДТП, коли їхав на виклик.

Раніше повідомлялось, що в Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тис. осіб. Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 осіб, з них 68,2% діти до 17 років.