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У Сєвєродонецьку школи закрили на карантин

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 03:16
У Сєвєродонецьку школи закрили на карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення прийнято значним зростанням захворювань на грип та ГРВІ

В Луганській області міська рада Сєвєродонецька, 7 грудня 2018, ухвалила рішення про скасування учбового процесу у школах з 10 по 16 грудня 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради

В міськраді повідомили, що рішення було прийняте через значне зростання захворювань на грип та ГРВІ для недопущення епідемічних ускладнень серед працівників та учнів освітніх закладів.

"Міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення призупинити навчальний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах відділу освіти Сєверодонецької міської ради з 10.12.2018 р. по 16.12.2018 р. включно", - повідомили в міській раді.

Раніше повідомлялось, що у Сєвєродонецьку в ДТП з патрульними постраждали 6 людей. Поліцейський автомобіль потрапив у ДТП, коли їхав на виклик.

Раніше повідомлялось, що в Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 195 тис. осіб. Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 195 740 осіб, з них 68,2% діти до 17 років.

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