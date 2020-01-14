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Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza: проводяться ремонтно-відновлювальні роботи

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 08:17
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza: проводяться ремонтно-відновлювальні роботи
Фото: місце прориву труби (facebook.com/e.opanasenko)

Підтоплень немає, вода зійшла самопливом

Рятувальники повідомили, що станом на 7 ранку після прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza аварійно-комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що підтоплень немає, вода зійшла самопливом, роботу торгового центру тимчасово призупинено.

"Аварійно-комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання до споживачів подається по обвідним гілкам тепломережі. Від ДСНС залучалось 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Також у поліції повідомили, що у зв'язку із проведенням ремонтних робіт через прорив труби та провалом асфальтового покриття на вулиці Антоновича (поблизу торгівельного центру) рух вулицею Антоновича повністю обмежено (від вулиці Загородньої до бульвара Дружби Народів).

Нагадаємо, вчора на у Києві на вул. Антоновича стався прорив труби з гарячою водою, внаслідок чого відбувся провал асфальту, куди і провалився маршрутний автобус.

Внаслідок прориву труби гаряча вода потрапила також у магазин Ашан та перший поверх ТРЦ Ocean Plaza, відвідувачів евакуювали. Зазначається, що постраждалих дев'ять осіб.

Як повідомлялось, рятувальники винесли з будівлі потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Її передали працівникам медичної служби. Крім того, рятувальники евакуювали з маршрутного таксі чотири пасажира, а також трьох громадян з тролейбуса, які були поряд.

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