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У Києві на Подолі чоловік підпалив будинок і розбив скло в автомобілях

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 14:35
У Києві на Подолі чоловік підпалив будинок і розбив скло в автомобілях
Фото: пошкоджене зловмисником скло автомобіля (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Києві на Подолі затриманий чоловік, який підпалив будинок. Також він розбив цеглою скло в автомобілях.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Встановлено, що 31-річний чоловік придбав каністру з бензином на одній із заправок, облив з неї фасад будинку по вулиці Воздвиженській та підпалив його запальничкою.

Після отримання повідомлення про підпал поліція почала пошуки зловмисника. З'ясувалося, що він б'є скло в двох автомобілях неподалік.

Правоохоронці затримали чоловіка, який пізніше зізнався у підпалі будинку. Поліція встановлює мотиви злочину уродженця Донецької області. Йому пред'явлена підозра за ч.2 статті 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Суд незабаром обере зловмиснику запобіжний захід.

Нагадаємо, у Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною.

Також у Києві мотоцикліст стріляв по перехожих. Зловмисника затримала поліція, у нього знайшли пістолет.

Крім цього, РБК-Україна писало, що в Херсоні невідомий влаштував стрілянину на набережній парку і зник на автомобілі. На місці події перехожі виявили закривавлену людину.

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