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У Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною

Київ, Неділя 11 жовтня 2020 20:33
У Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною
Фото: поліція (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 11 жовтня, правоохоронці отримали інформацію, що центром Києва їде колона автомобілів з іноземною символікою та чутно постріли. Колону автомобілів, у яких перебували 14 іноземців, зупинили у Солом’янському районі.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Попередньо встановлено, що рухаючись вулицею Грушевського іноземці зробили декілька пострілів. Правоохоронці на місці події знайшли чотири гільзи.

Зараз правоохоронці перевіряють автомобілі, якими пересувалися іноземці, а також беруть пояснення у всіх учасників автопробігу.

Попри те, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, поліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як видно на відео, на автомобілях була присутня символіка Азербайджану, Туреччини та України.

Учасників автопробігу, про який ми повідомляли раніше, затримали правоохоронці Раніше про автопробіг:...

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 11 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в Києві мотоцикліст стріляв у перехожих. Зловмисника затримала поліція, у нього виявили пістолет.

Також РБК-Україна писало, що в Херсоні невідомий влаштував стрілянину на набережній парку і зник на автомобілі. На місці події перехожі виявили закривавлену людину.

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