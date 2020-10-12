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В Киеве на Подоле мужчина поджог дом и разбил стекло в автомобилях

Киев, Понедельник 12 октября 2020 14:35
В Киеве на Подоле мужчина поджог дом и разбил стекло в автомобилях
Фото: поврежденное злоумышленником стекло автомобиля (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве на Подоле задержан мужчина, который поджег дом. Также он разбил кирпичом стекло в автомобилях.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Установлено, что 31-летний мужчина приобрел канистру с бензином на одной из заправок, облил из нее фасад дома по улице Воздвиженской и поджег его зажигалкой.

После получения сообщения о поджоге полиция начала поиски злоумышленника. Выяснилось, что он бьет стекло в двух автомобилях неподалеку.

Правоохранители задержали мужчину, который позже признался в поджоге дома. Полиция устанавливает мотивы преступления уроженца Донецкой области. Ему предъявлено подозрение по ч.2 статьи 194 (умышленная порча имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Суд вскоре изберет злоумышленнику меру пресечения.

Напомним, в Киеве иностранцы устроили автопробег со стрельбой.

Также в Киеве мотоциклист стрелял по прохожим. Злоумышленника задержала полиция, у него обнаружили пистолет.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что в Херсоне неизвестный устроил стрельбу на набережной парка и скрылся на автомобиле. На месте происшествия прохожие обнаружили окровавленного человека.

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