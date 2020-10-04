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В Києві чоловік на мотоциклі стріляв по перехожих

Київ, Неділя 04 жовтня 2020 03:27
В Києві чоловік на мотоциклі стріляв по перехожих
Фото: Мотоцикліст (unsplash)
Автор: РБК-Україна

На вулиці Казимира Малевича в Києві водій мотоцикла відкрив стрілянину по перехожих. Щоб затримати зловмисника, поліцейським довелось організувати погоню.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Мотоцикліст проігнорував вимогу зупинитись, проте його вдалось затримати. Під час затримання порушник на мотоциклі протаранив поліцейський автомобіль і травмував ногу. Він мав з собою пістолет.

Патрульні надали чоловіку домедичну допомогу і викликали швидку допомогу.

Всі обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, в місті Рені (Одеська область) ввечері 2 жовтня невідомий серед вулиці стріляв з вогнепальної зброї. В результаті чого був поранений місцевий мешканець.

Крім того, 2 жовтня у Києві сталася стрілянина на Вокзальній площі, внаслідок чого поранення отримала жінка.

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