Чумак: переатестацію пройшли менше половини прокурорів ГПУ

Фото: Віктор Чумак (РБК-Україна)

У Генпрокуратурі залишилося всього 680 прокурорів

Після переатестації в Генеральні прокуратурі України (ГПУ) залишилися працювати менше половини прокурорів. Про це розповів головний військовий прокурор Віктор Чумак в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Чумака, до переатестації в Генпрокуратурі працювали майже 1400 прокурорів, але наразі залишаються всього 680.

"Коли ми сюди прийшли з генеральним прокурором, тут було під 1400 прокурорів, а зараз залишається 680 (після переатестації, – ред.). Хіба це не плачевна ситуація? І це тільки в Генеральній прокуратурі, а не в місцевих", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на першому етапі переатестації 193 прокурори не пройшли тестування, ще 95 взагалі не з'явилися на іспит. До другого етапу були допущені 73,4% прокурорів. Перший етап переатестації складався з анонімного тестування на знання та вміння в застосуванні закону.

Також РБК-Україна писало, що за результатами другого етапу переатестації прокурорів ГПУ до третього етапу було допущено понад 96%. Тестування на загальні здібності та навички успішно здали 769 прокурорів. Не здали тестування 24 прокурори, ще 2 не з'явилися на іспит.

Крім того, гепрокурор Руслан Рябошапка заявив про скорочення близько тисячі прокурорів у центральному Офісі генпрокурора. Він додав, що на початок реформи існувало 216 прокуратур і майже 15 тисяч працівників прокуратури, з яких трохи більше 11 тисяч штатних одиниць прокурорів.