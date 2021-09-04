У Києві перекриють відразу кілька вулиць 5 вересня

Дороги будуть перекриті з 7.00 ранку до 18.00. У цей час у столиці відбудеться веломарафон.

Рух для автомобілів буде обмежено на таких вулицях:

- Академіка Кржижановського;

- Василя Степанченка;

- Коростенський;

- Генерала Наумова;

- Робочий;

- на бульварі Академіка Вернадського;

- на ділянках прилеглих вулиць;

- Автодороги Р30 (Новоірпінській трасі).

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути.