У Києві перекриють відразу кілька вулиць 5 вересня

В Києва у неділю, 5 вересня, перекриють кілька вулиць. Причина перекриття доріг - масовий захід велосипедистів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Дороги будуть перекриті з 7.00 ранку до 18.00. У цей час у столиці відбудеться веломарафон.
Рух для автомобілів буде обмежено на таких вулицях:
- Академіка Кржижановського;
- Василя Степанченка;
- Коростенський;
- Генерала Наумова;
- Робочий;
- на бульварі Академіка Вернадського;
- на ділянках прилеглих вулиць;
- Автодороги Р30 (Новоірпінській трасі).
Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути.
Нагадаємо, сьогодні метро Києва продовжить роботу на одну годину. Причина - проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський".