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Обмеження в метро і затори: гроза в Києві викликала транспортний колапс

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 21:34
Обмеження в метро і затори: гроза в Києві викликала транспортний колапс Фото: гроза в Києві викликала транспортний колапс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Київ увечері 30 серпня накрила гроза. У зв'язку з цим обмежена робота станції метро "Героїв Дніпра" і утворилися пробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, на станції метро "Героїв Дніпра" обмежили вхід і вихід.

"Щоб уникнути підтоплення через негоду станція метро "Героїв Дніпра" працює з обмеженнями на вхід і вихід. Рух поїздів здійснюється в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Google Maps, сильна злива вже викликала колапс на дорогах Києва. Центр столиці та основні дорожні артерії зупинилися в заторах.

Обмеження в метро і затори: гроза в Києві викликала транспортний колапс

Крім того, за даними "Київпастрансу", в різних районах столиці через скупчення води затримуються трамваї і тролейбуси. Зокрема:

  • трамваї № 1, 3, 5, 28, 33К, 35;
  • тролейбуси № 23, 28.

Водночас на Героїв Сталінграда затоплена станція швидкісного трамвая.

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