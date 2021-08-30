Обмеження в метро і затори: гроза в Києві викликала транспортний колапс
Київ увечері 30 серпня накрила гроза. У зв'язку з цим обмежена робота станції метро "Героїв Дніпра" і утворилися пробки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, на станції метро "Героїв Дніпра" обмежили вхід і вихід.
"Щоб уникнути підтоплення через негоду станція метро "Героїв Дніпра" працює з обмеженнями на вхід і вихід. Рух поїздів здійснюється в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними Google Maps, сильна злива вже викликала колапс на дорогах Києва. Центр столиці та основні дорожні артерії зупинилися в заторах.
Крім того, за даними "Київпастрансу", в різних районах столиці через скупчення води затримуються трамваї і тролейбуси. Зокрема:
- трамваї № 1, 3, 5, 28, 33К, 35;
- тролейбуси № 23, 28.
Водночас на Героїв Сталінграда затоплена станція швидкісного трамвая.