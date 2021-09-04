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В Киеве перекроют сразу несколько улиц 5 сентября

Автор: Наталья Скороход

В Киеве в воскресенье, 5 сентября, перекроют несколько улиц. Причина перекрытия дорог - массовое мероприятие велосипедистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Дороги будут перекрыты с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.

Движение для автомобилей будет ограничено на таких улицах:

- Академика Кржижановского;

- Василия Степанченко;

- Коростенский;

- Генерала Наумова;

- Рабочей;

- на бульваре Академика Вернадского;

- на участках прилегающих улиц;

- Автодороги Р30 (Новоирпинський трассе).

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.

Напомним, сегодня метро Киева продлит работу на один час. Причина - проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский".

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Киев