ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сьогодні метро в Києві продовжить роботу через футбол

Новость на русском →
Субота 04 вересня 2021 15:35
Сьогодні метро в Києві продовжить роботу через футбол Фото: в Києві метро продовжить роботу на годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в Києві метро продовжать роботу на одну годину. Рішення прийняте через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Гра почнеться о 21:45.

Можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
NEWS
З'явилися фото пожежі в столітньому костелі Святого Миколая
З'явилися фото пожежі в столітньому костелі Святого Миколая
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли