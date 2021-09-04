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У Києві перекриють відразу кілька вулиць 5 вересня

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Україна, Субота 04 вересня 2021 18:38
У Києві перекриють відразу кілька вулиць 5 вересня Фото: у Києві перекриють дороги (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Наталья Скороход

В Києва у неділю, 5 вересня, перекриють кілька вулиць. Причина перекриття доріг - масовий захід велосипедистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Дороги будуть перекриті з 7.00 ранку до 18.00. У цей час у столиці відбудеться веломарафон.

Рух для автомобілів буде обмежено на таких вулицях:

- Академіка Кржижановського;

- Василя Степанченка;

- Коростенський;

- Генерала Наумова;

- Робочий;

- на бульварі Академіка Вернадського;

- на ділянках прилеглих вулиць;

- Автодороги Р30 (Новоірпінській трасі).

У Києві перекриють відразу кілька вулиць 5 вересня

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути.

Нагадаємо, сьогодні метро Києва продовжить роботу на одну годину. Причина - проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

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