В Киеве перекроют сразу несколько улиц 5 сентября

В Киеве в воскресенье, 5 сентября, перекроют несколько улиц. Причина перекрытия дорог - массовое мероприятие велосипедистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Дороги будут перекрыты с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.

Движение для автомобилей будет ограничено на таких улицах:

- Академика Кржижановского;

- Василия Степанченко;

- Коростенский;

- Генерала Наумова;

- Рабочей;

- на бульваре Академика Вернадского;

- на участках прилегающих улиц;

- Автодороги Р30 (Новоирпинський трассе).

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.