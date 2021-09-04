В Киеве перекроют сразу несколько улиц 5 сентября
В Киеве в воскресенье, 5 сентября, перекроют несколько улиц. Причина перекрытия дорог - массовое мероприятие велосипедистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Дороги будут перекрыты с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.
Движение для автомобилей будет ограничено на таких улицах:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенский;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- на бульваре Академика Вернадского;
- на участках прилегающих улиц;
- Автодороги Р30 (Новоирпинський трассе).
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.
Напомним, сегодня метро Киева продлит работу на один час. Причина - проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский".