У Києві скасували проведення двох чемпіонатів Європи через коронавірус

Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) оголосила про перенесення чемпіонату Європи 2020 року з бадмінтону через загрозу поширення коронавірусу. Про це інформує міністерство молоді та спорту України.

Турнір був запланований на 21-26 квітня в Києві і мав стати одним з відборів на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Також через пандемію перенесено чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який повинен був пройти в Києві з 20 по 24 травня.

Європейський гімнастичний союз поінформував про можливе перенесення першості на друге півріччя, більш детальна інформація з'явиться у квітні. Змагання повинні були пройти з 20 по 24 травня.

Нагадаємо, відразу дві країни, Австралія і Канада, відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року.

Офіційний старт майбутньої Олімпіади призначений на 24 липня. Ігри триватимуть до 9 серпня.

При цьому дата проведення змагань може бути змінена. МОК розглядає різні сценарії розвитку подій щодо Олімпіади-2020.