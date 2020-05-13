У Києві відкрилися більше 30 продовольчих ринків

У Києві в рамках ослаблення карантину відновили роботу 31 продовольчий ринок. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, також з учорашнього дня відновили роботу стоматологічні клініки.

"Київ почав ослаблення обмежень. Вводимо їх поступово, щоб ситуація різко не погіршилася, і щоб весь карантин, який ми вчасно ввели не виявився даремно. Крім непродовольчих магазинів, перукарень, літніх майданчиків кафе і ресторанів і іншого малого та середнього бізнесу, зі вчора почали працювати і стоматологічні клініки. Також у Києві на сьогодні працює 31 продовольчий ринок", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, з 12 травня у Києві стартував перший етап ослаблення карантинних обмежень.

Крім цього РБК-Україна писало, що Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити роботу столичного метро з 25 травня. За його словами, в умовах, коли все більше людей повертаються на роботу в рамках ослаблення карантину, Київ чекає транспортний колапс.

Також РБК-Україна писало, що в Україні відновили роботу близько 570 продуктових ринків.