У Києві відзавтра можуть працювати майже 30 продовольчих ринків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки
З середи 13 травня, в Києві можуть працювати 29 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог, які були введені в дію в рамках карантинних заходів. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, з завтрашнього дня зможуть працювати:
- торговельна площадка "Феофановский", вулиця Заболотного, 48-А;
- ринок "Деміївський" ТОВ "Манхеттен", вулиця Ізюмська, 1;
- ТРК "Базар на Лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вулиця Попудренка, 65;
- ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вулиця Попудренка, 90/2;
- КП "Володимирський ринок", вулиця Антоновича, 115;
- ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1;
- ринок "Иллис", ТОВ "Иллис", вул Чорнобильська, 16/80;
- КП "Бессарабський ринок", Бесарабська площа, 2;
- ринок "Лівобережний" ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3;
- Т / М "Дарниця", ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5;
- ТОВ "Шлях", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1;
- ринок ПП "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6;
- ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38;
- ТОВ "РУИОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94;
- ЗАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47;
- МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13;
- ТОВ "ТК "Борщагівський", ринок "Західний", вул. Депутатська, 2;
- ринок "Отрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18;
- ТОВ "Квіткова Галявина", ринок "Лук'янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1;
- ТОВ "Фермер - Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18;
- ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", вул. Мінський, 2-А;
- ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", вул. Василя Порика, 2-А;
- ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32;
- ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", бульвар Кольцова, 12;
- ЗАТ "Фірма " Лісова", ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2;
- ТОВ №Дарницький ринок", вул. Сормивська, 15;
- ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма "Гарант", вул. Солом'янська, 24;
- КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16;
- ТОВ "Нисэко", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1.
У КМДА нагадали, що на ринках повинні забезпечити масковий режим працівників і відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями і дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Крім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.
Нагадаємо, що в Україні зараз працює майже 570 продуктових ринків.