У Києві відзавтра можуть працювати майже 30 продовольчих ринків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки

З середи 13 травня, в Києві можуть працювати 29 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог, які були введені в дію в рамках карантинних заходів. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, з завтрашнього дня зможуть працювати:

торговельна площадка "Феофановский", вулиця Заболотного, 48-А;

ринок "Деміївський" ТОВ "Манхеттен", вулиця Ізюмська, 1;

ТРК "Базар на Лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вулиця Попудренка, 65;

ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вулиця Попудренка, 90/2;

КП "Володимирський ринок", вулиця Антоновича, 115;

ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1;

ринок "Иллис", ТОВ "Иллис", вул Чорнобильська, 16/80;

КП "Бессарабський ринок", Бесарабська площа, 2;

ринок "Лівобережний" ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3;

Т / М "Дарниця", ЗАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5;

ТОВ "Шлях", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1;

ринок ПП "Колібріс", вул. Леся Курбаса, 6;

ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38;

ТОВ "РУИОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94;

ЗАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47;

МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13;

ТОВ "ТК "Борщагівський", ринок "Західний", вул. Депутатська, 2;

ринок "Отрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18;

ТОВ "Квіткова Галявина", ринок "Лук'янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1;

ТОВ "Фермер - Торг Плюс", вул. Електротехнічна, 18;

ринок "Полісся", ТОВ "Полісся", вул. Мінський, 2-А;

ринок "Виноградар", ТОВ "Ринок "Виноградар", вул. Василя Порика, 2-А;

ТОВ "Агроринок", вул. Вербицького, 32;

ринок "Дніпро", ТОВ "ТД "Дніпро", бульвар Кольцова, 12;

ЗАТ "Фірма " Лісова", ринок "Лісовий", вул. Миропільська, 2;

ТОВ №Дарницький ринок", вул. Сормивська, 15;

ринковий комплекс "Солом'янський", ТОВ "Фірма "Гарант", вул. Солом'янська, 24;

КП "Житній ринок", вул. Верхній Вал, 16;

ТОВ "Нисэко", ринок "Позняки", вул. Ревуцького, 12/1.

У КМДА нагадали, що на ринках повинні забезпечити масковий режим працівників і відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями і дистанції 1,5 м між відвідувачами, а також дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Крім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.

Нагадаємо, що в Україні зараз працює майже 570 продуктових ринків.