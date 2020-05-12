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В Україні відновили роботу майже 570 продуктових ринків

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 13:06
В Україні відновили роботу майже 570 продуктових ринків
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня 

В Україні зараз працює майже 570 продуктових ринків у рамках ослаблення карантину. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, в ОП відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу. У ній взяли участь представники Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

"Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський у ході наради заявив, що нинішні показники по коронавірусу дозволяють розглядати наступні етапи пом'якшення карантину і рухатися вперед з плануванням.

Як писало РБК-Україна, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Так, глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог. Він також підкреслював, що робота продовольчих ринків під час пандемії повинна регламентуватися чіткими санітарними нормами.

Теги Новини України Володимир Зеленськийрыноккарантин
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