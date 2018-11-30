Заборгованість населення з оплати ЖКП за жовтень зросла на 1 млрд гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці в жовтні сплатили лише 77% нарахованих сум

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2018 року становила 39,2 млрд грн, що на 1,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець жовтня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 18,0 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 10,2 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 3,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії - 4,0 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку у жовтні 2018 року становили 871,7 грн.

Згідно з даними Держстату, в жовтні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 5,1 млрд грн (77,5% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,0 млрд грн (110,4%).

Нагадаємо, на кінець грудня 2017 року українці заборгували за ЖКП 32,3 млрд грн. У тому числі заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 12,4 млрд грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 11,1 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 3,0 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 1,8 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн, за електроенергію - 3,6 млрд грн. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2017 року становили 1476,4 грн.

Відзначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2018 року отримували 1497,1 тис. домогосподарств. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у цьому опалювальному сезоні можуть отримати субсидію близько 7 мільйонів сімей.