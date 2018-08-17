У Києві оштрафували двох підприємців за продаж російських книжок на ринку "Петрівка"

Підприємців оштрафували на понад 37 тисяч гривень

У Києві за незаконне розповсюдження російської літератури на ринку "Петрівка" оштрафували двох підприємців. Про це повідомили у прес-службі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо).

Як виявили під час спільного моніторингу співробітників Служби безпеки України (СБУ) та Держкомтелерадіо, що книжки були завезені з Російської Федерації (РФ) без дозвільних документів. Наразі літературу вилучено.

Підприємцями, котрі незаконно продавали російські літературу, виявились ФОП Перчак В.В. та ФОП Путівський В.А. На підприємців накладено адміністративно-господарські штрафи у розмірі 37 тис. 230 гривень. Якщо вони продаватимуть нелегальну літературу повнорно, сума штрафу зросте до понад 186 тис. гривень.

Як повідомили у Держкомтелерадіо, станом на 16 серпня 2018 року складено 14 протоколів про штрафи. Загальна сума штрафів становить 521 220 гривень.

У Держкомтелерадіо нагадали, що згідно із законом, який обмежує доступ на ринок антиукраїнської літератури, котрий набув чинності 1 січня 2017 року, ввезення книг з РФ та їх розповсюдження на території України можливе за наявності відповідного дозволу. Це нововведення не стосується примірників, котрі ввозяться у ручній поклажі чи супроводжуваному багажі. Кількість таких примірників не повинна перевищувати 10 штук.

На порушників закону за перший випадок накладається адміністративно-господарський штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. За кожен наступний випадок такого розповсюдження, штраф становить 50 мінімальних заробітних плат.

Нагадаємо, Держкомтелерадіо пропонує застосовувати економічні та інші санкції до російських видавництв, які систематично продукують видання антиукраїнського змісту. За останні три роки Держкомтелерадіо склав перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства. Станом на 15 серпня до переліку внесено 192 видання, випущених 35 російськими видавництвами.