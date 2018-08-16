Держкомтелерадіо пропонує штрафувати російській видавницт

Складено перелік російських видавництв, які випускають антиукраїнську літературу

Держкомтелерадіо пропонує застосовувати економічні та інші санкції до російських видавництв, які систематично продукують видання антиукраїнського змісту. Про це сказав перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак, передає прес-служба відомства.

За його словами, відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів внесено на розгляд уряду. Як зазначив Червак, за останні три роки Держкомтелерадіо склав перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Станом на 15 серпня до переліку внесено 192 видання, випущених 35 російськими видавництвами", - зазначили в Держкомтелерадіо.

Щодо санкцій, то вони зачеплять російські видавництва, у діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту посідає помітне місце і носить систематичний характер.

"Ці видавці свідомо заключають договори з "творцями" текстів, які спрямовані на розпалювання міжетнічної, релігійної ворожнечі, пропагують насильство та вчинення терористичних актів проти України. Така "література" є складовою гібридної війни, яку веде проти України Росія. І їй треба давати гідну відсіч", - підкреслив Червак.

У випадку ухвалення цього розпорядження в Україні відбудеться значне скорочення імпорту російської видавничої продукції. Також передбачається винесення питання застосування до визначених юридичних осіб персональних спеціальних економічних та інших санкцій на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 8 серпня 2018 року в Державному комітеті телебачення і радіомовлення повідомили, що на територію України заборонили ввозити з Російської Федерації підручник "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги" та книгу "Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем". Зокрема, в підручнику з англійської в одній із вправ зазначалось, що Київ був столицею Росії.

Раніше, 10 липня 2018 року, Держкомтелерадіо відібрав 12 російських видавництв, щодо яких ініціює застосування санкцій.