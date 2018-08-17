В Киеве оштрафовали двух предпринимателей за продажу российских книг на "Петровке"

Предпринимателей оштрафовали на 37 тысяч гривен

В Киеве за незаконное распространение русской литературы на рынке "Петровка" оштрафовали двух предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио).

Как обнаружили во время совместного мониторинга сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Госкомтелерадио, что книги были завезены из Российской Федерации (РФ) без разрешительных документов. Сейчас литературу изъято.

Предпринимателями, которые незаконно продавали российские литературу, оказались ООО Перчак В.В. и ФОТ Путивский В.А. На предпринимателей наложены административно-хозяйственные штрафы в размере 37 тыс. 230 гривен. Если они будут продавать нелегальную литературу повнорно, сумма штрафа возрастет до свыше 186 тыс. гривен.

Как сообщили в Госкомтелерадио, по состоянию на 16 августа 2018 года составлено 14 протоколов о штрафах. Общая сумма штрафов составляет 521 220 гривен.

В Госкомтелерадио напомнили, что согласно закону, который ограничивает доступ на рынок антиукраинской литературы, который вступил в силу 1 января 2017 года, ввоз книг из РФ и их распространение на территории Украины возможно при наличии соответствующего разрешения. Это нововведение не касается экземпляров, которые ввозятся в ручной клади или сопровождаемом багаже. Количество таких экземпляров не должно превышать 10 штук.

На нарушителей закона за первый случай накладывается административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных заработных плат. За каждый последующий случай такого распространения штраф составляет 50 минимальных заработных плат.

Напомним, Госкомтелерадио предлагает применять экономические и другие санкции в отношении российских издательств, которые систематически производят издания антиукраинского содержания. За последние три года Госкомтелерадио составил перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия. По состоянию на 15 августа в перечень внесены 192 издания, выпущенных 35 российскими издательствами.