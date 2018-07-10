Держкомтелерадіо пропонує ввести санкції проти 12 російських видавництв

Відомство ініціює санкції у зв'язку з систематичним випуском виданнями літератури антиукраїнського змісту

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) відібрав 12 російських видавництв, щодо яких ініціює застосування санкцій. Про це йдеться на сайті відомства.

Повідомляється, що відомство ініціює санкції у зв'язку з систематичним випуском виданнями літератури антиукраїнського змісту.

Так, в оприлюдненому повідомленні на сайті Держкомтелерадіо зазначається, що Комітет веде перелік книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, який в даний час вже налічує 184 позиції

У Держкомітеті повідомили, що станом на 10 липня до переліку внесено 184 найменування книжкової продукції.

Додамо, що останнє оновлення переліку відбулося 5 липня.

Повідомляється, що Держкомтелерадіо направив на узгодження зацікавленим органам проект відповідного урядового розпорядження, яким передбачено застосування санкцій до 12 юридичних осіб Росії (9 видавництв і 3 власника веб-сайтів, які пропонують до продажу літературу антиукраїнського змісту в паперовому або електронному вигляді, а також надають можливість її прочитання в режимі онлайн

Нагадаємо, в травні Держкомтелерадіо ініціювало введення санкцій проти російських видавців.