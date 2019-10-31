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Уряд підписав меморандум з китайською компанією про будівництво київської кільцевої дороги

Новини » Політика     31.10.2019 - 14:53
Уряд підписав меморандум з китайською компанією про будівництво київської кільцевої дороги
Фото: підписання меморандуму (https://mtu.gov.ua/)

В уряді з наступного року розраховують приступити до будівництва

Правительсвто підписало меморандум про співпрацю з китайською компанією Poly Changda Engineering про будівництво першої черги Великої кільцевої дороги навколо Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, до будівництва планують приступити до 2020 року. Дорога буде концесійною.

"В Україні ще не було досвіду концесійних доріг, тому дуже важливо починати такі проекти саме з великими надійними стратегічними партнерами. Я щиро вірю, що наш спільний позитивний досвід буде позитивний і ми зможемо швидко завершити всі необхідні підготовчі техніко-економічні розрахунки і з наступного року приступити до будівництва", - сказав він.

Зазначимо, концесійні дороги - це траси, побудовані з нуля приватним інвестором. Компанія, яка зробила дорогу, може брати з водіїв плату за проїзд. Така дорога якісніше, вона скорочує шлях на 50-100 км з одного пункту в інший, і на автобані дозволяється вища швидкість руху.

Нагадаємо, 21 жовтня набув чинності закон про концесію. Документ вносить зміни в 25 законодавчих актів України з метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства.

Також РБК-Україна писало, що три дороги в Україні планують зробити платними. Крім київської кільцевої дороги, платними також хочуть зробити траси Львів-Краковець та Біла Церква-Київ.

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