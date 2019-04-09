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У Києві обмежили рух у районі "Академмістечка"

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 10:58
У Києві обмежили рух у районі "Академмістечка"
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмеження починають діяти відсьогодні

У Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна неподалік станції метро "Академмістечко". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодора"  у Facebook

Повыдомляється, що у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту рух транспорту по непарній стороні на ділянці від вулиці Академіка Булаховського до Кільцевої дороги буде закрито. Рух транспорту здійснюватиметься по зустрічному напрямку.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

У Києві обмежили рух у районі &quot;Академмістечка&quot;

Раніше повідомлялося, що в Києві до 12 квітня частково перекриють рух шляхопроводом через лінію швидкісного трамвая на вулиці Драйзера.

РБК-Україна писало, що з 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії. Обмеження почнуть діяти з 10:00 12 квітня у зв'язку з проведенням робіт з ремонту деформаційних швів.

Нагадаємо, що в Києві на Великдень змінять графік громадського транспорту. Зокрема, у Великодню ніч метрополітен і наземний транспорт буде працювати довше, а вранці 28 квітня раніше вийдуть на маршрути. Крім того, з ранку збільшать кількість одиниць транспорту, який проходить біля церков.

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