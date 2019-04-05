У Києві на Великдень змінять графік громадського транспорту

Фото: транспорт Києва (РБК-Україна)

На Великдень громадський транспорт працюватиме довше

У Києві у Великодню ніч громадський транспорт працюватиме довше, а вранці 28 квітня вийде на маршрути раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня продовжить роботу на годину, а також на годину раніше почне роботу 28 квітня. Крім того, наземний пасажирський транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метрополітену, в ніч з 27 квітня на 28 квітня курсуватиме на одну годину довше. Перевезення пасажирів будуть також організовані після проходження останніх поїздів метро.

З 05:00 до 10:00 28 квітня збільшать кількість одиниць транспорту, який проходить біля місць проведення богослужінь, у відповідності з наявним пасажиропотоком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра в Києві від вул. Дарвіна до Бессарабської площі буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з ремонтними роботами.

Крім того, з 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії.