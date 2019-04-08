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У Києві перекриють шляхопровід на Троєщині

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 10:28
У Києві перекриють шляхопровід на Троєщині
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

На вулиці Драйзера перекриють шляхопровід через лінію швидкісного трамвая

У Києві до 12 квітня частково перекрию рух шляхопроводом через лінію швидкісного трамвая на вулиці Драйзера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що з 8 по 12 квітня на вулиці Драйзера у зв'язку з ремонтом деформаційного шва буде частково обмежено рух шляхопроводом через лінію швидкісного трамвая. "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Великдень змінять графік громадського транспорту. Зокрема, у Великодню ніч метрополітен і наземний транспорт буде працювати довше, а вранці 28 квітня раніше вийдуть на маршрути. Крім того, з ранку збільшать кількість одиниць транспорту, який проходить біля церков.

Раніше також повідомлялося, що з 12 квітня до 3 травня буде частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії. Обмеження почнуть діяти з 10:00 12 квітня у зв'язку з проведенням робіт з ремонту деформаційних швів.

 

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