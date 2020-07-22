В Україні за добу виписали штрафів на понад півмільйона грн за перевантаження транспорту

Фото: черга вантажівок (РБК-Україна)

Силовики склали 106 актів

В Україні за минулу добу, 21 липня, виписали штрафів на 565 тисяч гривень за перевантаження транспорту. Найбільше штрафів в Одеській і Запорізькій областях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Як зазначається, силовики склали 106 актів порушень за перевантаження транспорту.

"Інспектори Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією зупинили та перевірили 5847 вантажівок, склали 106 актів порушень габаритно-вагового контролю та нарахували понад 565 000 гривень плати за перевантаження", - йдеться в повідомленні.

Також в МІУ назвали області, де було найбільше перевірок та штрафів.

"Лідерами серед регіонів за кількістю перевірених транспортних засобів протягом останніх діб стала Одеська, Київська і Херсонська області. Найбільше плати за проїзд нарахували в Одеській і Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 липня по 30 вересня уряд посилює перевірки вантажоперевезень на дорогах.