У Києві обмежать рух на вулиці Симона Петлюри

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятиме 9 червня з 08:00 до 18:00

У Києві 9 червня частково обмежать рух транспорту на вулиці Симона Петлюри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, в неділю, 9 червня, з 08:00 до 18:00 буде частково обмежено рух ранспорта у зв'язку з ремонтом перекриття на вулиці Симона Петлюри (на ділянці від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Саксаганського).

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва у зв'язку з проведенням "Дня франкофонії" буде введена заборона на рух транспорту. Заборона буде введе з 19:00 8 червня до 23:59 9 червня на вулиці Костьольній - від перетину з вулицею Михайлівською до перетину з вулицею Трьохсвятительською.

Також в Києві з 7 по 10 червня у зв'язку з ремонтними роботами частково обмежать рух на Одеській площі у правій смузі руху з вулиці Академіка Заболотного до Кільцевої дороги.

Крім того, у центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспортузв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.