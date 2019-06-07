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У Києві обмежать рух на вулиці Симона Петлюри

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 20:01
У Києві обмежать рух на вулиці Симона Петлюри
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятиме 9 червня з 08:00 до 18:00

У Києві 9 червня частково обмежать рух транспорту на вулиці Симона Петлюри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, в неділю, 9 червня, з 08:00 до 18:00 буде частково обмежено рух ранспорта у зв'язку з ремонтом перекриття на вулиці Симона Петлюри (на ділянці від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Саксаганського).

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва у зв'язку з проведенням "Дня франкофонії" буде введена заборона на рух транспорту. Заборона буде введе з 19:00 8 червня до 23:59 9 червня на вулиці Костьольній - від перетину з вулицею Михайлівською до перетину з вулицею Трьохсвятительською.

Також в Києві з 7 по 10 червня у зв'язку з ремонтними роботами частково обмежать рух на Одеській площі у правій смузі руху з вулиці Академіка Заболотного до Кільцевої дороги.

Крім того, у центрі Києва 8 червня частково обмежать рух транспортузв'язку з проведенням заходу з нагоди Всеукраїнського дня сім'ї і Міжнародного дня захисту дітей.

 

Центр Києва перекриють на вихідні У Києві обмежать рух транспорту на Одеській площі
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