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В Киеве ограничат движение на улице Симона Петлюры

Новости » Общество    07.06.2019 - 20:01
В Киеве ограничат движение на улице Симона Петлюры
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничение будет действовать 9 июня с 08:00 до 18:00

В Киеве 9 июня частично ограничат движение транспорта на улице Симона Петлюры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, в воскресенье, 9 июня, с 08:00 до 18:00 будет частично ограничено движение ранспорта в связи с ремонтом перекрытия на улице Симона Петлюры (на участке от бульвара Тараса Шевченко до улицы Саксаганского).

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева в связи с проведением "Дня франкофонии" будет введен запрет на движение транспорта. Запрет будет введет с 19:00 8 июня до  до 23:59 9 июня на улице Костельной - от пересечения с улицой Михайловской до пересечения с улицей Трехсвятительской.

Также в Киеве с 7 по 10 июня в связи с ремонтными работами частично ограничат движение на Одесской площади в правой полосе движения с улицы Академика Заболотного до Кольцевой дороги.

Кроме того,  в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспортасвязи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

 

Центр Киева перекроют на выходные В Киеве ограничат движение транспорта на Одесской площади
Новости Украины ограничение движения
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