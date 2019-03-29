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Завтра у центрі Києва заборонять рух транспорту

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 14:09
Завтра у центрі Києва заборонять рух транспорту
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть з 19:00 до 23:00

У Києві, завтра, 30 березня, заборонять рух усіх видів транспорту у центральній частині міста через відкриття на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

Повідомляється, що із 19:00 до 23:00 обмеження діятимуть на вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та у провулку Рильському.

У зв’язку із забороною руху всіх транспортних засобів вказаними вулицями, дозволять рух на вулиці Хрещатик 30 березня із 19:00 до 23:00.

Окрім того, буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування. 

Фестиваль "Французька весна" відкриється о 20:30 на Софійській площі.

РБК-Україна писало, що у Києві з 11:00 1 квітня до 23:00 28 квітня у зв’язку із ремонтними роботами обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході.

Раніше повідомлялося, що у Києві 6-7 квітня перекриють Поділ і набережну до Північного мосту у зв'язку з пробігом. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 14:40.

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