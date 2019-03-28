У Києві обмежать рух транспорту на Південному мосту

Фото: Південний міст (УНІАН)

Рух транспорту обмежать з 1 до 28 квітня

У Києві з 11:00 1 квітня до 23:00 28 квітня у зв’язку із ремонтними роботами обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Повідомляється, що буде капітальний ремонт деформаційного шва на Південному мостовому переході у напрямку руху з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

РБК-Україна писало, у Києві із 16 березня у зв’язку із реконструкцією перекрито Шулявський шляхопровід та організовано рух транспорту прилеглими вулицями. Зокрема, рух транспорту в напрямку Олександра Довженка - Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги.

Рух транспорту в напрямку В. Гетьмана - О. Довженка буде організовано існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю О. Довженка

Нагадаємо, у Києві в суботу, 2 березня, у зв’язку із виконанням робіт із ремонту деформаційного шва, частково обмежували рух транспорту по мосту ім. Є. О. Патона.