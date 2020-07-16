У Києві обмежать рух на Шулявському шляхопроводі

Фото: Шулявський шляхопровід (РБК-Україна)

Рух буде частково обмежено до 20 липня

У Києві з 17 липня буде частково обмежено рух на з'їздах Шулявського шляхопроводу. Обмеження вводять через укладання верхніх шарів асфальтобетонного покриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Так, з 9 ранку рух обмежать на з’їзді з проспекту Перемоги на вулицю Довженка, а з 15:00 - на з’їзді з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги.

Обмеження триватимуть до 7 години ранку 20 липня.

Нагадаємо, рух Шулявським шляхопроводом обмежували на декілька днів 9 липня для проведення дорожніх робіт.

Також РБК-Україна писало, що рух Південним мостом у Києві буде обмеженим до кінця літа у зв'язку з проведенням дорожніх робіт, які триватимуть до 30 серпня.

Крім того, рух на вулиці Китаївській обмежили до 25 липня через проведення дорожнього ремонту.