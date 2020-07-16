В Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе

Фото: Шулявский путепровод (РБК-Украина)

Движение будет частично ограничено до 20 июля

В Киеве с 17 июля будет частично ограничено движение на съездах Шулявского путепровода. Ограничения вводят из-за укладки верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, с 9 утра движение ограничат на съезде с проспекта Победы на улицу Довженко, а с 15:00 - на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы.

Ограничения будут длиться до 7 часов утра 20 июля.

Напомним, движение по Шулявскому путепроводу ограничивали на несколько дней 9 июля для проведения дорожных работ.

Также РБК-Украина писало, что движение по Южному мосту в Киеве будет ограничено до конца лета в связи с проведением дорожных работ, которые продлятся до 30 августа.

Кроме того, движение на улице Китаевской ограничили до 25 июля из-за проведения дорожного ремонта.