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В Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе

Киев, Четверг 16 июля 2020 18:19
В Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе
Фото: Шулявский путепровод (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Движение будет частично ограничено до 20 июля

В Киеве с 17 июля будет частично ограничено движение на съездах Шулявского путепровода. Ограничения вводят из-за укладки верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, с 9 утра движение ограничат на съезде с проспекта Победы на улицу Довженко, а с 15:00 - на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы.

Ограничения будут длиться до 7 часов утра 20 июля.

Напомним, движение по Шулявскому путепроводу ограничивали на несколько дней 9 июля для проведения дорожных работ.

Также РБК-Украина писало, что движение по Южному мосту в Киеве будет ограничено до конца лета в связи с проведением дорожных работ, которые продлятся до 30 августа.

Кроме того, движение на улице Китаевской ограничили до 25 июля из-за проведения дорожного ремонта.

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Новости Украины Шулявский путепроводограничение движенияКиев
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