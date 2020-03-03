Громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток з 1 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Е-квиток діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці

З 1 квітня 2020 року громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, постійні користувачі транспорту зможуть використовувати Kyiv Smart Card, а інші - купувати QR-квиток на одну поїздку у паперовому чи електронному вигляді.

"З 1 квітня оплатити поїздку у громадському транспорті можна буде за допомогою єдиного електронного квитка. Постійні користувачі громадського транспорту можуть поповнити Kyiv Smart Card... Якщо потрібно здійснити лише одну поїздку, треба придбати QR-квиток - у паперовому чи електронному вигляді, згенерованому на смартфоні", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також передбачено проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки на місяць вартістю 290, 390, 575 та 770 гривень відповідно. Так званий "безлімітний" проїзний на всі види громадського транспорту коштуватиме 1,3 тис. гривень.

Також вводиться в обіг "туристичний" проїзний квиток із терміном дії протягом 24, 48 та 72 годин з моменту активації. Коштуватиме такий квиток 100, 150 та 200 гривень відповідно.

"Е-квиток діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці. Він не буде прив’язуватися до певного виду транспорту", - додав Поворозник.

Нагадаємо, в столичному метрополітені жетони будуть дійсні до 31 березня, після чого їх повністю замінить електронний квиток. Згідно з розпорядженням КМДА про перехід на е-квиток, передбачається, що жетони будуть працювати до кінця березня. З 1 квітня разовий прохід буде по QR-квиткам.