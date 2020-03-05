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У Києві на проспекті Бандери частково обмежать рух

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 17:07
У Києві на проспекті Бандери частково обмежать рух
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження рух буде діяти з 8 березня по 26 квітня

У Києві частково обмежать рух на вулиці Степана Бандери у зв'язку з капітальним ремонтом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, обмеження рух буде діяти з 8 березня по 26 квітня.

Як зазначили у комунальній корпорації, оновлювати покриття на частини між вулицею Йорданської та Оболонським проспектом. Роботи будуть проводитись у напрямі вулиці Олени Теліги.

Під час робіт рух буде організовано на одній проїжджій частині.

У Києві на проспекті Бандери частково обмежать рухНагадаємо, з 7 березня розпочнуться ремонтні роботи на ділянці між вулицею Льва Толстого і вулицею Тараса Шевченка, у зв'язку з чим частково буде закрито рух на вулиці Пушкінській. Роботи планують завершити до 31 травня.

Крім того, з 1 квітня поточного року громадський транспорт столиці переходить на електронний квиток. Постійні користувачі транспорту зможуть використовувати Kyiv Smart Card, а інші - купувати QR-квиток на одну поїздку в паперовому або електронному вигляді. Також вводяться "туристичні" проїзні.

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