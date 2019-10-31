У Києві обмежать рух на естакади Південного мосту

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Обмеження діятиме з 21:00 1 листопада до 5:00 2 листопада

У Києві ніч на 2 листопада на естакаді Південного мосту обмежать рух автотранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, рух автотранспорту буде обмежено з 21:00 1 листопада до 5:00 2 листопада.

"В ніч на суботу виконувати поточний ремонт одного з деформаційних швів на естакаді в напрямку Видубичів. А капітальний ремонт деформаційного шва в напрямку лівого берега дорожники закінчать 3-5 листопада", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Крім того, з п'ятниці, 1 листопада, в Києві обмежать швидкість руху на автошляхах Києва до 50 км / год. Зазначається, що обмеження вводиться на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялося їхати до 80 км / год.

Додамо, що в Києві з 30 жовтня вранці в будні дні з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота". Станція закривається у зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів, який триватиме до 9 лютого 2021 року.