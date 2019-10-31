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В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста

Новости » Общество     31.10.2019 - 20:36
В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного моста
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Ограничение будет действовать с 21:00 1 ноября до 5:00 2 ноября

В Киеве ночь на 2 ноября на эстакаде Южного моста ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, движение автотранспорта будет ограничено с 21:00 1 ноября до 5:00 2 ноября.

"В ночь на субботу выполнять текущий ремонт одного из деформационных швов на эстакаде в направлении Выдубичей. А капитальный ремонт деформационного шва в направлении левого берега дорожники закончат 3-5 ноября", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение на эстакаде Южного мостаНапомним, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Кроме того, с пятницы, 1 ноября, в Киеве ограничат скорость движения на автодорогах Киева до 50 км / час. Отмечается, что ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км / час.

Добавим, что в Киеве с 30 октября по утрам в будние дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота". Станция закрывается в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.

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