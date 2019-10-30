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У Києві знизять максимальну швидкість руху на дорогах

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 13:15
У Києві знизять максимальну швидкість руху на дорогах
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах

З 1 листопада максимально допустима швидкість руху на автошляхах Києва буде 50 км/год. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр організації дорожнього руху.

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год.

Зокрема, обмеження будуть діяти на проспекті Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака), вулиці Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків), Наддніпрянське шосе, Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного), вулиці Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту), проспекті Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

"Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 "Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 01 квітня до 01 листопада", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між "Динамо" - "Шахтар" перед початком гри (19:30), можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійської" на вхід.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві і 30-31 жовтня можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць у шести районах у зв'язку з візитом в Україну генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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