У Києві обмежили швидкість руху на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепер максимальна швидкість на дорогах - 50 км/год

З сьогоднішнього дня максимально допустима швидкість руху на дорогах Києва 50 км/год. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр організації дорожнього руху.

Обмеження тепер діять на проспекті Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака), вулиці Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків), Наддніпрянське шосе, Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного), вулиці Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту), проспекті Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Зазначимо, що у літній час швидкість руху була дозволена до 80 км/год.

Нагадаємо, що у Києві з 30 жовтня вранці у робочі дні з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота". Станція закрита у зв'язку з плановим капітальним ремонтом шести ескалаторів, який триватиме до 9 лютого 2021 року.

РБК-Україна також писало, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам забороняється перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також у метро хочуть заборонити їздити на самокатах.

Також забороняється розклеювати рекламу, торгувати, займатися агітацією і грати на музичних інструментах.