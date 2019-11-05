У Києві завтра обмежать рух на вулиці Брестській

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятиме із 8:00 до 17:00

у Києві В середу, 6 листопада, обмежать рух на вулиці Брестській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме із 8:00 до 17:00.

"Як і планувалося раніше, на вулиці Брестській (від будинку 12 до вул. Наталії Ужвій) буде проведено ремонт асфальтового покриття. Роботи виконувати за зобов'язаннями забудовника", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення проїзду, роботи будуть виконуватися в два етапи: з 8:00 до 12:00 від будинку №12 до вулиці Сергія Данченка і з 12:00 до 17:00 від вулиці Сергія Данченка до вулиці Наталії Ужвій.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві обмежили максимальну швидкість руху на автошляхах. Згідно з новим вимоги, максимальна швидкість автомобіля на дорогах у Києві не повинна перевищувати 50 км/ч.

Крім того, з 5 листопада для проведення капітального ремонту закривають пішохідний міст на перетині проспекту Комарова і вулиці Василенка. ремонтні роботи будуть проводитися з-за аварійного стану пішохідного мосту і триватимуть до червня 2020 року.