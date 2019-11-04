У Києві закривають на ремонт пішохідний міст

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ремонтні роботи на пішохідному мосту по проспекту Комарова триватимуть до червня 2020 року

У Києві з 5 листопада для проведення капітального ремонту закривають пішохідний міст на перехресті проспекту Комарова і вулиці Василенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодор".

Повідомляє, що ремонтні роботи будуть проводитися через аварійний стан пішохідного мосту і триватимуть до червня 2020 року. Прохід для пішоходів планують відкрити до кінця 2019 року.

"Ми починаємо капітальний ремонт аварійного моста через проспект Комарова поблизу вулиці Василенко. Буде повністю замінено прогони, опори, сходи, побудована ліфти. При сприятливих погодних умовах завершити першу частину робіт і відкрити прохід для пішоходів планується до кінця цього року. Весь комплекс робіт буде завершено до червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Обійти перекритий шляхопровід через станції швидкісного трамвая "Героїв Севастополя" та "НАУ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 листопада у Києві обмежили максимальну швидкість руху на автошляхах. Згідно з новим вимоги, максимальна швидкість автомобіля на дорогах у Києві не повинна перевищувати 50 км/ч.

Також РБК-Україна писало, що Київрада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Пасажирам заборонять перевезення велосипедів і тварин без клітин, проводити продаж, а також голосно слухати музику.