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У Києві з обшуком прийшли до близького друга Медведчука

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Київ, Субота 26 березня 2022 18:32
У Києві з обшуком прийшли до близького друга Медведчука Фото: Михайло Погребинський (nbnews.com)
Автор: RBC.UA

За повідомленнями ЗМІ і підприємця Сіяра Куршутова в Києві проходить обшук в квартирі політтехнолога і близького друга Медведчука, Михайла Погребинського. Погребинський є засновником та керівником ГО "Київський центр політичних досліджень та конфліктології".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сіяра Куршутова.

У Києві прийшли з обшуком до політтехнолога Михайла Погребинського. Він є близьким другом кума президента РФ, Віктора Медведчука.

Погребинський є керівником ГО"Київський центр політичних досліджень і конфліктології". Ця організація на постійній основі вивчала настрої українців, надалі інформація передавалася Росії.

"Серед іншого, знайшли сфальсифіковані соц опитування про підтримку 46% українців.",- повідомляє Куршутов у своєму Facebook.

Раніше повідомлялося, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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Віктор Медведчук
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