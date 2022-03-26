ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве с обыском пришли к близкому другу Медведчука

Новина українською →
Киев, Суббота 26 марта 2022 18:32
В Киеве с обыском пришли к близкому другу Медведчука Фото: Михаил Погребинский (nbnews.com)
Автор: RBC.UA

По сообщениям СМИ и предпринимателя Сеяра Куршутова в Киеве проходит обыск в квартире политтехнолога и близкого друга Медведчука, Михаила Погребинского. Погребинский является основателем и руководителем ОО "Киевский центр политических исследований и конфликтологии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сеяра Куршутова.

В Киеве пришли с обыском к политтехнологу Михаилу Погребинскому. Он является близким другом кума президента РФ, Виктора Медведчука.

Погребинский является руководителем ОО "Киевский центр политических исследований и конфликтологии". Эта организация на постоянной основе изучала настроения украинцев, в дальнейшем информация передавалась России.

"Среди прочего, нашли сфальсифицированные соц опросы о поддержке 46% украинцев.", - сообщает Куршутов в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену